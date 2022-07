14 juillet : feux d'artifice, défilé militaire, bal des pompiers, Que faire à Paris ?

Quoi de mieux que d’être à 110 mètres de hauteur pour assister au défilé aérien. La grande arche de la Défense propose son accès au toit pour assister au défilé de la patrouille de France. Une vue imprenable, une fanfare et une buvette seront à disposition pour un moment exceptionnel. L’accès est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Il coûte 7 euros pour les enfants de 3 à 18 ans et 15 euros pour les adultes et se fera de 8 heures 30 à 13 heures.

Le jardin d’acclimatation de Paris, situé dans le bois de Boulogne et à quelques mètres de la Fondation Louis Vuitton organise un grand bal le 14 juillet de 14 heures à 18 heures 30. Le rendez-vous se trouve devant la grande volière. De 14 heures à 15 heures, petits et grands pourront assister à des démonstrations et participer à des initiations de Charleston et Lindy-hop. À partir de 15 heures, tout le monde est invité à venir danser tout l’après-midi en compagnie des danseurs de l’orchestre Shake that swing. L’horaire de ce bal populaire permet d’assister au défilé militaire le matin et d’admirer le feu d’artifice le soir pour une journée festive.

L’orchestre national de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio Franc proposent, comme chaque année, un grand concert en plein air à 21 heures 15. Très prisé, il est conseillé d’arriver suffisamment en avance pour profiter pleinement du moment. L’accès est gratuit et se fera au Champs de Mars, au pied de la Tour Eiffel dans le 7ème arrondissement de Paris. Ce grand concert symphonique se clôt par le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet envoyé de la Dame de fer.