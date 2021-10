13e Concours Talents des Cités

Regroupant un réseau de 450 anciens lauréats, créateurs d'entreprises présents dans toute la France, dont 75 % toujours en activité, les Talents des Cités ont déjà créé plus de 4 000 emplois dans les quartiers prioritaires depuis la création du concours en 2002.

Forts de ces succès, le ministère de la Ville et le Sénat lancent la 13e édition du concours Talents des Cités, co-organisé par BGE et la Caisse des Dépôts. S'inscrivant pleinement dans les objectifs du plan « entrepreneurs des quartiers », le concours Talents des Cités bénéficie du soutien de nombreux partenaires publics et privés : l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé), le Groupe Safran, GDF Suez, Epareca, la Fondation EDF, le Groupe Casino, la Fondation SFR, FinanCités, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), le Club XXIe siècle, Public Sénat, France Télévisions, et Radio France.