13e bourse d'excellence Clifford Chance | École de droit de Sciences Po

Attribuée selon des critères académiques et sociaux, cette bourse d'un montant de 12 000 euros distribués sur 2 ans a pour but de soutenir un étudiant de première année de l'un des masters de l'École de droit de Sciences Po, se destinant à la profession d'avocat.

Cette année, elle a été attribuée à Bogyung Hwang actuellement en 1ère année du master Droit économique à l'École de droit de Sciences Po.

« Je tiens à remercier sincèrement le cabinet Clifford Chance de m'avoir donné l'occasion très appréciée de poursuivre mon projet d'études en toute sérénité pour l'année universitaire. L'aide financière me sera d'un grand soutien surtout durant cette période de crise sanitaire. J'espère pouvoir mettre mes compétences linguistiques et mon expérience internationale au service de la communauté juridique de plus en plus mondialisée dans le futur, grâce à l'accompagnement de Clifford Chance », a déclaré la lauréate.

Les candidats à la bourse sont dans un premier temps présélectionnés sur dossier avant d'être conviés à un entretien individuel, qui leur permet de présenter leur projet à la fois professionnel et personnel. Le jury était composé de deux représentants de Sciences Po : Sébastien Pimont, doyen de l'École de droit, et Julie Babin d'Amonville, directrice exécutive de l'École de droit, ainsi que de trois représentants du cabinet Clifford Chance : Katrin Schallenberg et Alexandre Couturier, associés, ainsi que Thomas Tollet, ressources humaines.