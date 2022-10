12ème Salon du Livre juridique : remise des Prix du livre juridique et du livre de la pratique juridique

Depuis sa création, en 2009, le Prix du livre juridique vient récompenser un ouvrage juridique paru au cours des 12 derniers mois. Parce qu’en raison de la pandémie, le Salon du Livre juridique 2019-2021n’a pas pu se tenir, le jury a remis exceptionnellement les Prix du livre juridique 2019-2021 et 2022 ainsi que le Prix de la pratique juridique 2019-2021.

Après examen des 170 ouvrages candidats pour ces trois prix, les distinctions ont été remises par le jury, présidé par Jean-Denis Combrexelle, directeur de cabinet du ministre de la Justice, et composé de :

Myriam Benlolo-Carabot , Professeur de droit à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense ;

, Professeur de droit à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense ; Martin Collet , Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas ;

, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas ; Philippe Mettoux , Directeur juridique et de la conformité du Groupe SNCF ;

, Directeur juridique et de la conformité du Groupe SNCF ; Béatrice Parance , Professeur agrégée de droit à l’Université UPL Paris 8 Vincennes Saint-Denis ;

, Professeur agrégée de droit à l’Université UPL Paris 8 Vincennes Saint-Denis ; Valérie-Laure Bénabou , Professeur de droit privé à l'université d'Aix-Marseille ;

, Professeur de droit privé à l'université d'Aix-Marseille ; Françoise Favennec-Héry , Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas ;

, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas ; Denys de Béchillon , Professeur de droit administratif à la faculté de Droit de Pau ;

, Professeur de droit administratif à la faculté de Droit de Pau ; Fabrice Melleray , Professeur de droit administratif à Sciences Po Paris ;

, Professeur de droit administratif à Sciences Po Paris ; Cécile Chainais , Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas ;

, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas ; Stéphane Carlier , Notaire associée et managing partner de l'Etude Wargny Katz ;

, Notaire associée et managing partner de l'Etude Wargny Katz ; Nicolas Molfessis , Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas et Secrétaire général du Club des juristes ;

, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas et Secrétaire général du Club des juristes ; Didier Rebut , Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas ;

, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas ; Laurent Vallée, Secrétaire général du Groupe Carrefour.

Remise des prix

Le jury a décidé d’attribuer le Prix du livre juridique 2022 à Diane Roman pour son ouvrage intitulé « La Cause des droits » publié aux éditions Dalloz.

Diane Roman est professeure de droit public à l'Ecole de droit de la Sorbonne. Ses domaines de recherche et d'enseignement portent sur les droits fondamentaux, le droit sanitaire et social et l'égalité femme-homme. Au sein du département de droit public, elle dirige le M1 Droit public général. Au sein de l'ISJPS (UMR 8103), elle codirige l'axe Genre & Normativités.

Le jury a décidé d’attribuer le Prix du livre juridique 2019-2021 à Laurence Pecaut-Rivolier, Grégoire Loiseau, Pascal Lokiec et Pierre-Yves Verkindt pour leur ouvrage collectif « Droit de la négociation collective » publié aux éditions Dalloz. Laurence Pecaut-Rivolier est conseiller à la Cour de cassation, membre du collège de l'ARCOM, Grégoire Loiseau est Professeur de droit privé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Pascal Lokiec est Professeur de droit privé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Pierre-Yves Verkindt est Professeur émérite de droit privé à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Enfin, le Prix du livre de la pratique juridique 2019-2021 a, quant à lui, été remis Guillaume Tusseau pour l’ouvrage intitulé « Contentieux constitutionnel comparé », édité par la Librairie LGDJ/Lextenso.

Guillaume Tusseau est Professeur de droit public à Sciences Po depuis le 1er septembre 2010, membre junior de l'Institut universitaire de France (2009) et docteur honoris causa de l'Universidad privada Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca (Pérou). De 2015 à 2019, il a été membre du Conseil supérieur de la magistrature. Il possède une double spécialité de constitutionnaliste et de théoricien du droit, notamment dans le domaine de la théorie analytique du droit et de la pensée de Jeremy Bentham. Il est à ce titre membre fondateur du Centre Bentham.

Le Club des juristes et le Conseil constitutionnel remercient les 20 éditeurs pour leur présence et leur implication dans la réussite de cet évènement qui aura réuni plus de 1500 personnes et 150 auteurs présents pour dédicacer leurs ouvrages et échanger avec le public.