12 milliards d'euros d'investissement d'avenir en Ile-de-France

12 milliards pour 644 projets

A ce jour, le Programme d’investissements d’avenir (PIA) a déjà sélectionné 644 projets en Île-de-France pour un soutien total de 12,136 milliards d’euros. Sur la période 2010-2020, cela représentera un « investissement effectif » (dotation consommable + intérêts des dotations non consommables) de 7,656 milliards d’euros.

L’Île-de-France a ainsi bénéficié à hauteur de 39,4% des crédits déjà engagés du PIA 1, soit une part très supérieure au poids économique de la région (30% du PIB) et équivalente à son potentiel scientifique de recherche et développement.

Renforcer les dynamiques territoriales et les filières industrielles

Le PIA a permis de renforcer de nombreuses dynamiques territoriales notamment :

- la filière numérique à Paris,

- la santé dans le nord-ouest Val-de-Marne,

- le véhicule décarbonné sur le territoire de Versailles – Saint Quentin avec l’Institut de la Transition Energétique VeDeCoM et plusieurs projets « véhicules du futur » lauréats,

- la ville durable avec le projet Efficacity à la Cité Descartes,

- la recherche technologique sur le plateau Saclay avec l’IRT SystemX et la nouvelle SATT Paris Saclay

- etc..

Le PIA a également contribué à renforcer le développement des filières industrielles déjà considérées comme prioritaires par l’Etat et le Conseil régional : aéronautique, éco-industries et énergie, agriculture et industries agroalimentaires, mais surtout numérique, automobile, industries et technologies de santé – et des domaines d’innovation stratégiques de la stratégie régionale d’innovation SRI-S3.

Il a également favorisé le renforcement des partenariats publics-privés, par la création de plateformes communes faisant ainsi le lien entre la recherche en amont et la pré-industrialisation.

Le comité régional du 21 janvier a permis de présenter le bilan régional aux acteurs franciliens, en l'illustrant par deux projets majeurs : la structuration du plateau de Saclay et le projet TerriS@nté.

Les perspectives du PIA 2 – abondement du programme à hauteur de 12 milliards d’euros – ont également été présentées. Le Préfet de région a incité les acteurs franciliens à continuer à se mobiliser fortement pour répondre aux appels à projets de ce nouveau programme.