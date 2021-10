11e Semaines nationales des ventes aux enchères notariales

Ventes à Paris les 28 et 29 mars

Deux séances de ventes sont organisées dans les locaux de la Chambre des notaires de Paris, place du Châtelet, dans le 1er arrondissement. Des biens seront proposés aux enchères sur le thème “petites surfaces”, comprises entre 12 et 45 m2. Treize biens, à Paris et en petite couronne, seront mis en vente par des notaires : logements, locaux commerciaux et parkings.

Ces ventes aux enchères peuvent être suivies en direct en vidéo, sur l'application Périscope, via le compte Twitter @NotairesParis, ainsi que sur Facebook Libe. Des visites virtuelles sont proposées pour tous les biens, consultables directement sur www.notaires.paris-idf.fr/encheres. Des visites de biens en vidéo sont également accessibles depuis la chaîne YouTube des notaire de Paris-Île-de-France.

Ventes en France du 20 mars au 7 avril

Cinquante biens immobiliers de toutes natures sont proposés à la vente : maisons, appartements, locaux commerciaux, immeubles entiers et terrains à construire. Vingt-trois séances de ventes se tiendront sur tout le territoire, Hauts-de-France, Bretagne-Normandie-Pays de Loire, Auvergne Rhône-Alpes et Occitanie.

Les informations concernant ces biens peuvent être consultées sur www.immobilier.notaires.fr.

Toutes les ventes aux enchères se déroulent en public et sont accessibles librement, sous réserve du nombre de places disponibles.

Les résultats des enchères seront publiés en ligne quelques jours après les ventes.