La CCI soutient l'entrepreneuriat au féminin

La parité a été introduite pour la première fois lors des dernières élections consulaires en octobre 2016 avec la désignation d'un binôme élu femme/homme dans chaque CCI au niveau régional et territorial. Ainsi, 112 femmes ont été élues pour l'Île-de-France : 29 élues pour le département de Paris, 15 pour la Seine-et-Marne, 10 pour les Yvelines, 14 pour l'Essonne, 16 dans les Hauts-de-Seine, 11 pour la Seine-Saint-Denis, 10 dans le Val-de-Marne et 7 dans le Val d'Oise. 45% d'entre elles ont créé leur entreprise dans les services, 32% dans le commerce et 23% dans l'industrie.

Les élues de la CCI Paris Île-de-France prennent la parole

Une enquête menée auprès des élues des CCI Paris - Île-de-France souligne que 65% d'entre elles jugent que le fait d'être une femme ne les a pas pénalisées lors de la création ou de la reprise de leur entreprise. Les femmes chefs d'entreprise considèrent que la création d'emplois, l'insertion professionnelle des jeunes sans formation sur leur territoire et l'harmonie de leur vie professionnelle et personnelle sont leurs plus grands succès. A contrario, ce qu'elles considèrent comme leur échec le plus marquant est de ne pas avoir pu, ou su, accompagner davantage les collaborateurs dans leur carrière et valoriser les capacités professionnelles des femmes dans l'entreprise.

Aussi, la CCI Paris - Île-de-France propose-t-elle des pistes de réflexion pour favoriser l'entrepreneuriat au féminin. Parmi celles-ci :

• Agir pour une meilleure représentation féminine de l'entrepreneuriat et apprendre aux femmes à combattre leurs propres a priori ;

• Développer davantage l'activité économique des femmes en favorisant leur participation à des réseaux professionnels, patronaux, syndicaux…

« C'est pour moi un défi personnel, en tant que président de la CCI Paris - Île-de-France, de renforcer la présence des femmes dans le monde de l'entreprise et les organisations professionnelles, précise Didier Kling. Il faut faire en sorte que les obstacles et les freins s'effacent peu à peu. »

Pour faire reconnaître et renforcer le rôle des femmes dans les entreprises et le monde économique, la CCI Paris - Île-de-France s'engage quotidiennement, en interne comme à l'extérieur, en s'appuyant sur des programmes mis en place par les CCI départementales et territoriales et par les écoles de la CCI Paris - Île-de-France.