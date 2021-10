11 mai : la SNCF présente son plan de redémarrage

La SNCF a présenté son plan de redémarrage des activités voyageurs dans le cadre du déconfinement fixé au 11 mai. Progressif et sécurisé, avec une reprise du trafic pour les trains grandes lignes dès le 8 mai, le redémarrage ne peut se faire que dans le respect de règles sanitaires strictes, pour protéger la santé de millions de voyageurs et atteindre l'objectif de la compagnie ferroviaire d'un retour à la normale fin juin prochain.

Circulation d'un train sur deux en moyenne

A partir du 11 mai, le plan prévoit que circulent près de la moitié des TER, entre 40 et 50 %, autant de TGV, 30 % des Intercités et de 50 à 60 % des trains de banlieue en Île-de-France.

Les trains grandes lignes, y compris les TGV Ouigo, qui pourront circuler dès le 8 mai, assureront 20 % du service habituel. La SNCF précise que les déplacements resteront limités à 100 km de distance jusqu'au 2 juin, conformément aux annonces gouvernementales et qu'ainsi, « seuls les voyages pour raisons professionnelles ou motifs impérieux seront autorisés pour des distances plus longues ».

Occupation d'un siège sur deux

S'agissant des TGV et des Intercités, la SNCF ne vendra qu'un siège sur deux, permettant ainsi aux usagers comme aux personnel navigant de respecter les consignes sanitaires, dont celle de distanciation sociale.

Par ailleurs, au sein des gares, les flux de passagers entrants et sortants seront espacés autant que possibles et notifiés par des annonces et des marquages au sol.

Les forces de l'ordre et la Sureté ferroviaire sont mobilisés pour surveiller les accès aux gares et aux trains et veiller au respect de l'obligation de port du masques, dans ces deux espaces.

L'affluence en temps réel via l'application mobile SNCF

Pour faciliter l'information des passagers lors de cette reprise progressive, la SNCF publiera la liste des trains en circulation la veille, comme elle l'avait fait pendant les grèves de l'hiver dernier. Le groupe s'engage également à rester souple sur les échanges et remboursements des billets et à afficher la fréquence de nettoyage à l'entrée de chaque gare et dans les trains.

Parmi les nouveautés annoncées dans son plan, l'application mobile de la SNCF devrait permettre de connaître l'affluence des voyageurs dans les trains, en temps réel. Le groupe en appelle enfin à la responsabilité des voyageurs « dans (leur) mobilité » et à l'adoption de comportements protecteurs d'eux mêmes et des autres. Ils sont également fortement incités à acheter leur titre de transport en ligne, à se renseigner sur la fréquentation des trains et à privilégier les déplacements aux heures creuses.