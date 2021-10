11 et 12 décembre : première université d'hiver du barreau de Paris

Pour Pierre-Olivier Sur, bâtonnier de Paris, et Laurent Martinet, vice-bâtonnier de Paris : « Il nous a semblé important, en cette période de crise de faire un état des lieux avec des femmes et des hommes venus de tous horizons, de confronter nos savoirs, nos expériences. Le thème ‘’Conquérir’’ peut paraître provocateur, mais pourrait bien devenir le slogan de tous ceux qui refusent de baisser les bras devant l’obstacle. »

Au programme de cette première université d’hiver, trois demi-journées avec quatre conférences, neuf ateliers-débats et d’échanges autour d’intervenants prestigieux issus du monde politique, judiciaire, économique, artistique… tels que Jean-Louis Debré, Laurence Parisot, Marcel Ruffo, Cédric Villani et les frères Bogdanoff.

Parmi les thèmes abordés : « Séduire pour convaincre » avec la participation de Raphaël Enthoven, Mercedes Erra, Georges Kiejman et Fabrice Luchini, et « Vérité, mensonge, transparence et secret » avec Edwy Plenel, Jean-Michel Hayat et Christian Harbulot.