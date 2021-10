11 408 visiteurs à la fête de l'Océan

La deuxième édition de La fête de l'Océan organisée récemment au Palais de la Porte Dorée a accueilli 11 408 visiteurs.

Pendant ce grand week-end événementiel gratuit, des visiteurs de tous âges – spécialistes ou simples curieux – ont pu profiter d'expositions, d'ateliers, de conférences, de projections et de jeux sur le thème de la protection des océans.

À l'occasion de la Journée mondiale des océans et à l'heure où les mers sont de plus en plus menacées par les activités humaines, l'Aquarium tropical a proposé ce rendez-vous gratuit pour permettre aux visiteurs de s'émerveiller, de s'instruire et de comprendre les enjeux qui pèsent sur l'océan.