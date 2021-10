10ème édition du Festival Atmosphères, du 6 au 11 octobre 2020

Initié en 2011 par le réalisateur Pascal Signolet et l'association Atmosphères 21, en partenariat avec la ville de Courbevoie, Paris La Défense et l'ADEME, le Festival Atmosphères invite à questionner le monde et à trouver des solutions pour notre planète, aux côtés de scientifiques, de cinéastes, d'artistes, de citoyens et d'associations engagés.

Labellisé Fête de la Science, l'ADN du festival est de faciliter des rencontres entre l'univers du cinéma et celui de la science, avec les penseurs et pionniers qui les inspirent. Au travers de films, de débats et de conférences, de concours de cinéma, d'un village des solutions ainsi que de spectacles, le festival, gratuit par conviction, va à la rencontre de tous les publics pour faire circuler la connaissance, proposer des solutions concrètes et créer un imaginaire collectif autour d'un monde durable, coopératif et désirable.

Cette année, pour ses dix ans, le Festival Atmosphères s'adapte au contexte sanitaire et décline une partie de sa programmation, qui se déroulera au Centre événementiel & Espace Carpeaux de Courbevoie, en virtuel, sur ses réseaux sociaux. Cette année, le Docteur en astrophysique et spécialisée en cosmographie de renommée internationale, Hélène Courtois, est la marraine scientifique du festival, aux côtés de la jeune militante pour le climat et la biodiversité Camille Etienne.

« L'époque invite à faire preuve de solidarité, de responsabilité, d'engagement et de créativité pour faire de cette crise une opportunité et permettre aux générations futures de répondre à leurs besoins. Néanmoins, si l'inquiétude est légitime, l'optimisme est lui aussi contagieux pour changer le monde. L'enthousiasme dans l'engagement est mobilisateur et n'empêche en rien la lucidité. C'est le sens de l'action du festival Atmosphères que j'ai créé il y 10 ans à Courbevoie, à travers l'exploration de nouveaux imaginaires pour concrétiser l'élan nécessaire à la transformation écologique et solidaire de notre société. », commente Pascal Signolet, également fondateur et délégué général du Festival Atmosphères.

Des conférences et des rencontres inspirantes

Pour nous aider à prendre conscience que nous faisons partie d'un tout, Hélène Courtois proposera une anti-conférence sous forme d'animation participative novatrice, intitulée « No plan B, un univers, une planète, un écosystème, des chercheuses ». Elle sera entourée de chercheuses réputées comme Heidi Sevestre, glaciologue ; Pauline Zarrouk, astrophysicienne ; Claire Gachon, chercheuse en biologie marine et experte sur la physiologie des algues ; Isabelle Golringer, généticienne et Isabelle Vauglin, astrophysicienne.

Par ailleurs, le festival proposera plusieurs rencontres sur les thèmes : « Chamanisme, transe & neurosciences », avec l'ethno-musicienne et chamane Corinne Sombrun ; « S'adapter au monde de demain », avec l'aventurier, explorateur des frontières de l'humain et écrivain Christian Clot ; « Résilience : retrouver la forme », avec le neuropsychiatre Boris Cyrulnik ; « Consommer autrement » en lien avec la Convention Citoyenne pour le Climat et « La fureur de vivre », avec l'astrophysicien Hubert Reeves.

Sélection de films incontournables

Lors de cet évènement, une vingtaine de grands films, fictions et documentaires, faisant écho aux grandes problématiques contemporaines seront à découvrir, dont une majorité en avant-premières. Parmi les films projetés cette année, pour certains en présence des réalisateurs, l'on retrouve : Une fois que tu sais, d'Emmanuel Cappelin ; Un Triomphe, d'Emmanuel Courcol, Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh ; Rouge, de Farid Bentoumi ; La Terre des Hommes, de Naël Marandin et Poly, de Nicolas Vanier. Les films seront suivis de débats.

La soirée des 10 ans

Le samedi 10 octobre, pour fêter ses 10 ans, le festival réunira des scientifiques, des artistes, des pionniers et des personnalités qui suivent le festival parfois depuis ses débuts, au cours d'une soirée festive dans l'esprit de « l'Effet pangolin » et du Gaïa World Tour. Cet événement sera orchestré par Sébastien Folin, président d'honneur du festival. Il rassemblera, entre autres, Angélique Kidjo, Aïssa Maïga, Pierre Niney, David Donatien, Yaël Naïm. Hubert Reeves, Etienne Klein, Hélène Courtois.

Village des solutions, installations et expositions « grandeur nature »

S'adaptant au contexte sanitaire actuel, le festival propose un nouveau village, en extérieur et ouvert à tous. Dans le souci des enjeux environnementaux actuels, un éco-village implanté sur le parvis du Centre Evénementiel à Courbevoie accueillera des acteurs du territoire qui proposent des solutions durables pour la ville de demain, comme, par exemple, un cocotarium (poulailler urbain), des néoboulangers, des couturières solidaires et des ateliers sur la permaculture ou le zéro déchet. Dans ce village, seront expérimentées des solutions inspirantes pour rendre la ville durable.

Enfin, plusieurs expositions de photographies et d'installations plasticiennes permettront au grand public de s'immerger au cœur du vivant et de la recherche scientifique.

Grands spectacles autour de grandes questions de société

Clou de la programmation, plusieurs spectacles seront proposés pour l'anniversaire des 10 ans du Festival Atmosphères. Parmi eux, Histoire de Sapiens, de Patrick Scheyder, un spectacle avec les comédiens Jean-Claude Drouot et Ugo Paccito, le joueur de Oud et les percussions de Syrien Samir Homsi. S'en suivra un débat avec Boris Cyrulnik et Alain Bougrain Dubourg sur la façon d'interroger notre ancêtre Préhistorique, pour mieux nous comprendre dans le présent et pour l'avenir. Faire dialoguer l'australopithèque Lucy avec l'homme moderne, le Sapiens, pour retracer l'histoire de l'écologie.