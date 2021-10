10e semaine du Travail en temps partagé

C'est dans le but d'assurer sa promotion et de le faire découvrir au plus grand nombre que la Fédération nationale des associations du travail en temps partagé (FNATTP), en partenariat avec le Portail du temps partagé, vient d'organiser la dixième semaine nationale du travail en temps partagé autour du thème « 430 000 professionnels en temps partagé. Et vous ? ». Pour l'occasion, la FNATTP publie un livre blanc.

