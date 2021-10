10e Salon Studyrama des Formations Santé, Paramédical et Social

Avec près de 1 800 000 professionnels, la santé est un secteur porteur d'emplois. Et cela va se poursuivre dans les années à venir : plus de 750 000 emplois seront à pourvoir d'ici 2015. Sachant qu'un quart de la population dépassera les 60 ans en 2020, de réels besoins en personnel existent.



Afin de mieux faire connaître la multitude des formations liées à ces métiers et susciter l'envie d'y faire carrière, Studyrama organise, le Salon Santé, Paramédical et Social, le 16 novembre 2013 à Paris. L'occasion pour les visiteurs de rencontrer sur un même lieu, les établissements proposant ce type de formation.



Les points forts du salon



1 000 formations (de Bac à Bac +6) représentées

Lycées, écoles spécialisées, classes préparatoires aux concours de Santé et Sociaux...viendront présenter leurs programmes - des formations classiques ou en alternance, courtes ou longues - ainsi que les métiers auxquels ils préparent : aide-soignante, podologue, ostéopathe, infirmier, opticien, orthophoniste, orthoptiste, auxiliaire de puériculture, ergothérapeute, masseur-kinésithérapeute, dentiste, éducateur de jeunes enfants, psychomotricien, délégué pharmaceutique, médecin, diététicien, visiteur médical, chiropractie, pharmacien, masseur, assistant social seront parmi les quelque 200 métiers les plus représentés.



Le guide de références remis gratuitement aux visiteurs

- L'officiel Studyrama des Métiers du Social et de la Santé sera remis gratuitement à chaque visiteur. Ce guide annuel de référence, présente en détail les cursus des différentes écoles, explique les critères à privilégier pour faire le bon choix et décortique le système de ses organisations

- Une librairie spécialisée sur l'orientation sera mise en place.



Des conférences animées par des experts de l'orientation



Les visiteurs (étudiants, futurs étudiants et parents), auront la possibilité d'assister à des conférences thématiques animées par des spécialistes de l'orientation. Moments privilégiés pour échanger et dialoguer, ces conférences donneront des réponses pratiques à des questions clés : Tout savoir sur les formations et les métiers du paramédical ; Se réorienter après un échec aux concours ; Pourquoi faire une prépa santé ?, etc.