10e Forum des métiers de l'immobilier et de la ville le 10 septembre 2021

L'emploi, tel sera le fil conducteur de la 10e édition du Forum des métiers de l'immobilier et de la ville organisé par Business Immo et la Fondation Palladio, qui se déroulera le 10 septembre 2021 au Palais des Congrès de Paris.

Cet événement de référence offre un lieu de découverte, d'échanges, de recrutement, d'encouragement et de coaching pour les étudiants et professionnels et plus globalement pour tous ceux qui souhaitent embrasser une carrière dans cet univers de la fabrique de la ville et des lieux de vie.

Le Forum réunira plus de 3 500 participants et plus d'une centaine d'entreprises, écoles et universités, ainsi qu'un grand nombre de professionnels de la filière au cours d'une journée dédiée à l'emploi et aux métiers et rythmée par des temps forts durant lesquels étudiants, jeunes diplômés et professionnels pourront rencontrer les entreprises et les acteurs parmi les plus dynamiques de la filière.

Rencontrez des professionnels de l'immobilier et de la ville

Tout au long de cette journée s'alterneront de nombreux ateliers et moments d'échanges avec des spécialistes comme le speed coaching, 10 minutes pour échanger en tête-à-tête avec un dirigeant pour obtenir ses conseils sur son CV, la gestion de sa carrière, les rémunérations ou les postes d'avenir, des conférences sur des sujets d'actualités, des projets immobiliers et urbains, des témoignages et retours d'expérience présentés par des acteurs de renom de la filière mais aussi des pitchs métiers, des présentations courtes et synthétiques des différents métiers par des professionnels et DRH.

Seront également proposés des ateliers conseils, des informations et des conseils pratiques dispensés par des coachs en petits groupes sur la préparation du CV, l'entretien d'embauche, la lettre de motivation, et sera retranscrite sous la forme de huit fiches secteurs, offertes le jour du salon, le Panorama de l'immobilier et de la ville « Real Estate and Urban Employment Monitor », une étude annuelle réalisée par EY, avec la Fondation Palladio et Business Immo. Enfin, l'offre du forum va s'étoffer grâce à la mise en place du Village Recrutimmo, un partenariat avec Recrutimmo, leader du recrutement sur le marché de l'immobilier résidentiel. Cet espace sera l'opportunité pour les candidats de découvrir une quarantaine d'enseignes B to C (agences immobilières, cabinets d'administration de biens) qui veulent se développer et renforcer leurs équipes.

Dans une filière industrielle et servicielle, qui représente 11 % de la création de richesse en France et qui a créé plus de 138 000 emplois entre 2015 et 2019, selon les chiffres du Panorama de l'immobilier et de la ville signé EY/Fondation Palladio/Business Immo, le sujet des talents et de la transmission de la connaissance sera au cœur de cet évènement.