10e édition du Grand Prix 2019 des Bonnes nouvelles des territoires

Lors de la cérémonie de cette 10e édition, trois entreprises d'Ile-de-France ont été primées : la fédération Simon de Cyrène a reçu le Grand Prix de la catégorie “Entreprise sociale et solidaire” pour ses maisons partagées. RézoSocial a été récompensé d'un prix dans la même catégorie pour son accompagnement au retour à l'emploi. Enfin, le groupe Karos a reçu le Prix de la catégorie “Entreprise marchande” pour son application de covoiturage.

Mené à l'initiative de la Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur, le Grand Prix des Bonnes Nouvelles des Territoires récompense les initiatives les plus novatrices. Cette 10e édition a primé 12 initiatives lors de la cérémonie qui s'est déroulée le mercredi 5 juin à l'ESCP Europe, sélectionnées par un jury d'experts pour leur impact économique, social et environnemental. Les lauréats reçoivent une dotation financière et accèdent à une forte visibilité grâce au dispositif médiatique offert par la Fondation. Ils bénéficient de l'accès à la communauté des Entrepreneurs du Futur grâce aux partenaires médias, institutionnels et privés de la Fondation, ainsi que d'un mentorat (selon éligibilité) et d'un accompagnement dans leur développement.