10e édition de la Caravane des entrepreneurs

Pendant la tournée de la Caravane, chaque visiteur est accueilli gratuitement et individuellement par un consultant. Après un mini-diagnostic de son projet, l’entrepreneur est orienté vers un ou plusieurs spécialistes (expert-comptable, avocat, banquier, intermédiaire en transmission d'entreprises et de fonds de commerces, assureur, société de portage salarial, consultant en marketing et développement commercial) qui le reçoivent en entretien individuel. Ces experts locaux l’accompagnent ensuite tout au long du développement de son projet.

Les étapes franciliennes de la Caravane



En Île-de-France, la Caravane des entrepreneurs fera étape :

- mercredi 5 juin dans le 12e arrondissement à Paris - place de la Bastille,

- jeudi 12 septembre à Puteaux - place de l'Hôtel de Ville,

- vendredi 13 septembre dans le 17e arrondissement à Paris - dalle du RER C - porte Maillot (à l’angle du boulevard Pereire et de l’avenue des Ternes).

L’accès est gratuit et sans réservation de 8h45 à 17 h. Prévoyez au minimum ½ journée pour profiter pleinement des services de la Caravane.