10,8 milliards d'euros versés cette année par les entreprises de l'économie sociale et solidaire

Avec cette troisième édition, l'Observatoire a également fait le choix de traiter des enjeux stratégiques de l'ESS : innovation sociale, formations des cadres ou encore insertion professionnelle des jeunes. Le Panorama souligne ainsi que 19% des salariés de l'ESS ont moins de 30 ans (25% dans le reste de l'économie). « Le renouvellement des effectifs salariés demeure un défi important pour l'ESS. Trop peu de jeunes travaillent dans l'économie sociale et solidaire alors que 150 000 salariés seront à la retraite à l'horizon 2025 ! » a souligné Eric Forti, Président de la CRESS IDF. « Nous devons nous mobiliser pour susciter des vocations et apporter la preuve que l'ESS propose de vraies opportunités professionnelles et entrepreneuriales aux jeunes » a-t-il complété.



Les associations sont les principaux employeurs de l'ESS avec plus de 80 % de l'emploi (305 000 salariés), Elles interviennent essentiellement dans les services de proximité avec 35 % de l'emploi dans l'action sociale, 19 % dans l'enseignement et 10 % dans la santé. Les coopératives, mutuelles et fondations implantées en Île-de-France emploient quant à elle près de 82 000 salariés.

L'intégralité du Panorama est téléchargeable sur ce lien : http://www.atelier-idf.org/breves/2013-01-17,panorama-ess-3-edition.htm