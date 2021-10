100 questions pour comprendre le bulletin de paie

Éléments de rémunération, primes et indemnités, avantages en nature, durée du travail, absences, cotisations, indemnités journalières de Sécurité sociale, prélèvement à la source... une réglementation en constante évolution caractérise la paie des salariés en France.

Et malgré un nouveau bulletin de paie simplifié, celui-ci reste toujours complexe. Alors, comment mieux se repérer à travers ce labyrinthe, comprendre tous les calculs et au final, les tenants et les aboutissants du bulletin de paie ?

Entièrement actualisé et opérationnel, à jour des lois de finances 2018 et 2019 instaurant le prélèvement à la source, de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 et du régime unifié AGIRC-ARRCO, cet ouvrage permettra à tout salarié de décrypter et mieux comprendre son bulletin de paie, de façon simple et chronologique.

Également destiné aux DRH, managers et gestionnaires de la paie, ce livre leur permettra de répondre de manière claire et précise aux questions de leurs collaborateurs.