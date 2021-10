100 millions de plus pour le logement et l'hébergement

Le gouvernement maintient l'objectif de construction de 150 000 logements sociaux par an. Le plan prévoit également la création en 2013 de 8 000 places d'hébergement pour les sans-abri et les demandeurs d'asile, des aides pour faciliter l'accès à un logement pour 9 000 ménages, et la prochaine mise en œuvre d'une "garantie universelle des risques locatifs" pour faciliter l'accès à un logement aux personnes défavorisées. Coût de la mesure: 100 millions d'euros.