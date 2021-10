"100 jours pour entreprendre"

Jusqu'au au 25 avril, les 18 à 30 ans sont invités à publier une vidéo présentant leur projet de création d'entreprise sur le site www.100jourspourentreprendre.fr et à faire le buzz pour accumuler un maximum de votes.

Vingt projets seront sélectionnés parmi les quarante ayant le plus de votes et selon la qualité du dossier de candidature. Les jeunes viendront pitcher le 23 mai devant un jury de professionnels et d'entrepreneurs qui sélectionnera les dix lauréats.

Ces derniers remporteront la "Boîte 100 jours" d'une valeur de 15 000 euros offrant les outils indispensables pour lancer son entreprise. La marraine de cette édition est Céline Lazorthes, fondatrice et CEO de Leetchi.