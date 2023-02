1 million d’euros attribué à Montrouge par la région pour aménager et rénover la ville

Ce contrat accompagne la Ville de Montrouge sur deux projets d’aménagement : la rénovation du groupe scolaire Rabelais en école vertueuse et l’aménagement du quartier Péri-Ginoux-Gautier.

« Ces projets ambitieux vont nous permettre de réaménager, de rénover, d'agrandir, de végétaliser et de réenchanter la Ville pour un cadre de vie plus harmonieux, plus vert et plus convivial », explique Etienne Lengereau, Maire de Montrouge.

La renaturation du quartier Péri-Ginoux-Gautier

« Baptisé “les Portes du Vieux Montrouge”, ce quartier constitue un secteur stratégique qu'il devenait essentiel de réaménager afin de répondre aux attentes d'attractivité commerciale et de qualité de cadre de vie des Montrougiens ». Ce projet de rénovation repose sur trois fondamentaux : accroître la place des mobilités douces et collectives avec 30 % de surface supplémentaire dédiée au mode doux ; intensifier et pérenniser l'activité commerciale en valorisant 1 120 mètres linéaires de seuils commerciaux ; renforcer la place du végétal avec l'intégration de nouvelles surfaces végétalisées et la plantation de 200 arbres.

Le projet prévoit 3 fois plus d’espaces verts, et un budget prévisionnel : 12 M€ HT entre 2020 et 2023. La livraison est estimée à la fin de l'été 2024.

La réhabilitation de Rabelais

Débutés début janvier, les travaux ont pour objectif de transformer ce groupe scolaire en école vertueuse. Cela se traduit par une rénovation du bâti, une végétalisation de la cour, un déploiement de l'agriculture urbaine mais également par l'amélioration des conditions d'apprentissage et de travail ainsi que par la promotion du bien manger.