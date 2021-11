1 560 km de départementales à surveiller durant l’hiver

En parallèle, environ 340 km de routes départementales situées dans les agglomérations sont directement traités par les collectivités territoriales. Jusqu'au lundi 14 mars 2022, 160 agents de la voirie de l'EPI 78-92 seront mobilisables. Un suivi météo quotidien, ainsi qu'une surveillance du réseau routier par patrouilles, dès que les conditions le nécessitent, seront effectués. En fonction de l'évolution des conditions météo et de l'état de la surface des chaussées, un traitement par salage ou raclage en cas de neige sera effectué. L'organisation hivernale mise en place repose sur 40 agents placés en astreinte 24h/24h et des matériels équipés et prêts à intervenir à tout instant (32 saleuses avec lames de déneigement). 4 000 tonnes de sel sont stockées sur l'ensemble des dépôts et des réapprovisionnements seront réalisés tout au long de l'hiver.