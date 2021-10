1 300 euros pour aider des jeunes à passer le permis

« Nous avons identifié un point noir d'employabilité pour les jeunes d'Ile-de-France et notamment pour les jeunes les moins qualifiés, c'est le permis de conduire », a relevé la présidente de région. Or, « il y a beaucoup d'emplois qui nécessitent d'avoir le permis de conduire, et son absence est un énorme frein à l'embauche », ajoute l'élue. Après une expérimentation dans le Val d'Oise, « département particulièrement enclavé", la Région souhaite "généraliser" une "aide de 1 300 euros, qui correspond au prix moyen d'un permis de conduire", à destination de « près de 60.000 jeunes en insertion ».

Sont ciblés les « tous jeunes domiciliés en Ile-de-France, inscrits dans une mission locale, une école de la deuxième chance, dans un espace dynamique d'insertion, ou qui poursuivent une formation professionnelle financée par la région, tout demandeur d'emploi de moins de 26 ans résidant en QPV – quartier prioritaire de la politique de la ville – ou en zone rurale ».

« Pour y accéder, les jeunes concernés devront faire une demande sur le site mesdemarches.iledefrance.fr à partir du 1er décembre", a précisé Valérie Pécresse