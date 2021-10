1 038 signataires de l'Appel de Paris pour la cybersécurité

À l'issue du premier Forum de Paris pour la Paix, il y a tout juste un an, le Président de la République a lancé l'Appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace. Le 12 novembre dernier, à l'occasion de la seconde édition du Forum et du 1er anniversaire de l'Appel, le Gouvernement a annoncé que ce sont 1038 signataires qui supportent cette initiative à travers le monde.

© DR