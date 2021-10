Walter France emménage dans de nouveaux locaux parisiens

Après 30 ans passés avenue des Champs-Elysées, une prestigieuse adresse, mythique, notamment pour les internationaux, Walter France poursuit son histoire dans le 8ème arrondissement avec le choix de locaux offrant une visibilité directe sur la rue Treilhard. Ces nouveaux locaux spacieux, modernes et connectés ont été conçus à la mesure de l'évolution du réseau et de ses cabinets membres. Ils ont pour vocation de fédérer les membres et de créer encore davantage de liens et d'attachement par une capacité d'accueil élargie, notamment pour tous les groupes de travail.

La "maison Walter", à l'image du réseau

Ces locaux refaits à neuf, accueillants, spacieux, design et ergonomiques, sont à l'image de ce réseau dynamique qui regroupe des femmes et des hommes au service de l'entreprenariat, en quête permanente de performance et de nouveaux services à valeur ajoutée pour accompagner le développement de leurs clients.

Un lieu de vie et d'échanges

Il accueillera l'équipe des permanents, mais également les différents groupes de travail du réseau, et permettra notamment aux associés implantés en région d'accueillir leurs clients parisiens.

Il a pour vocation d'être un lieu de vie, qui stimulera les échanges à tous niveaux, entre associés, mais aussi avec les clients et les partenaires du réseau. Ces nouveaux locaux sont également une belle vitrine internationale pour Allinial Global International, le réseau mondial auquel adhère Walter France.

La rue Treilhard, une rue chargée d'histoire

Cette voie a été ouverte en 1865 sur les terrains provenant de l'ancien abattoir du Roule. Elle porte le nom du comte Jean-Baptiste Treilhard (1742-1810) qui fut juriste avant d'être un homme politique : président de l'Assemblée nationale constituante, président de la Convention nationale et président du Conseil des Cinq-Cents. On pourrait dire qu'il portait les valeurs de Walter France avant l'heure, puisqu'il a été décrit comme « un homme honnête et droit qui se contente de faire son devoir dans la situation où la fortune le place », ainsi que l'atteste sa longévité politique à travers les époques mouvementées de la Révolution et de l'Empire. Intégrité, fiabilité et notoriété !