« Une police régionale en Ile-de-France »

«Il faudra la mettre en cohérence avec les compétences régionales, donc la concentrer exclusivement sur les transports en commun et sur les lycées », précise le député du Val-de-Marne dans un entretien au JDD. Selon lui, « cette nouvelle police d'Île-de-France Mobilités, placée sous l'autorité de la présidence de Région, complétera et coordonnera le patchwork aujourd'hui composé de la Suge (Surveillance générale de la SNCF) et la Sûreté de la RATP. Elle sera aussi complémentaire, dans les transports, de la police nationale et des polices municipales ». « Je recruterai ou contractualiserai 500 agents dès la première année pour un coût annuel estimé à 80 millions d'euros », a ajouté le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, reconnaissant un coût qui n'est « pas négligeable ».

Pour les lycées, il entend « instaurer un modèle hybride » en ayant « recours à des sociétés de sécurité privées, dans un souci d'agilité et d'efficacité ». Dans les transports, il juge « indispensable » que cette police soit dotée d'armes létales.

Il estime qu'elle ne doit « pas se faire au détriment de la prévention » qui, selon lui, « a été délaissée ces dernières années ».