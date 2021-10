Thibault Verbiest et Thierry Granier rejoignent le cabinet d'avocats Metalaw

Le cabinet s'appuiera sur les expertises de Thibault et de Thierry pour offrir une large palette de services adaptés aux acteurs de l'innovation financière.

« Metalaw, c'est d'abord un coup de cœur. Et un projet d'entreprise très stimulant. Il était temps pour moi de tourner la page (avec gratitude) des grands cabinets parisiens pour revenir à mes premières amours. Metalaw est un cabinet de référence en matière de numérique, guidé par des valeurs humaines fortes. Une équipe d'avocats engagés qui mettent le droit au service de changements sociétaux, pour un monde plus juste et durable », commente Thibault Verbiest.

Metalaw interviendra tant au niveau transactionnel que réglementaire, en accompagnant les sociétés du secteur (startups ou acteurs traditionnels de la finance) dans leurs demandes d'agrément et leurs relations avec les régulateurs concernés.

Metalaw sera aussi présent dans les débats visant à faire évoluer la réglementation, que ce soit au niveau national ou européen.

« Chez Metalaw, nous sommes tous des partenaires engagés aux côtés de nos clients, avec des parcours atypiques. Certains sont impliqués dans la vie politique, d'autres sont des entrepreneurs, des auteurs, ou ont un parcours académique, dans des facultés de droit ou dans des grandes écoles de commerce. Nous partageons des valeurs d'humanisme et de bienveillance. Avec Thibault, nous partageons également une passion pour le potentiel de transformation économique et sociale des nouvelles technologies, comme la blockchain », ajoute Jérôme Giusti, associé fondateur de Metalaw.

Désormais composé d'une équipe de trois associés, de trois collaborateurs, d'un of counsel et d'un consultant en affaires publiques, le cabinet Metalaw, créé en 2018, continue donc son développement au service des acteurs de l'innovation responsable pour « entreprendre un monde meilleur ».

« Jamais deux sans trois ! Au cours des cinq dernières années, nous avons eu deux rendez-vous manqués avec Thibault. Et cette fois-ci les planètes étaient bien alignées. Thibault a la même philosophie de vie que nous : proposer une stratégie juridique globale aux acteurs de l'innovation et, notamment, ceux du numérique », se réjouit Géraldine Salord, associée fondatrice de Metalaw.

A l'occasion de l'arrivée de Thibault Verbiest et de Thierry Granier, l'équipe Metalaw proposera un webinaire sur les « NFT », ces nouveaux actifs numériques en pleine explosion qui sont en train de révolutionner le monde de l'art.

Les NFT posent de nombreuses questions, notamment juridiques (propriété intellectuelle, droit des plateformes, qualification des NFT en droit financier etc.), et ce webinaire sera l'occasion d'en débattre.

Rendez-vous est pris le mardi 22 juin à 12h (inscriptions via www.metalaw.firm.com)