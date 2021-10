« Tenons ! » : l'appel de Lionel Canesi pour renforcer le dispositif d'accompagnent des TPE/PME

A la suite des annonces du Président de la République, visant notamment la généralisation sur tout le territoire des mesures de freinage de l'épidémie et la fermeture des écoles, renvoyant chez eux près de 7 millions d'élèves et contraignant au télétravail les salariés, Lionel Canesi souhaite, face à l'espoir d'un dernier confinement, poursuivre et renforcer le soutien aux TPE/PME et ne pas perdre le bénéfice des sacrifices déjà consentis.

