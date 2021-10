« Soutenir la communauté des juristes, un challenge pour le nouveau Garde des Sceaux »

Représentant près 18 000 juristes d'entreprise dans tous les territoires de notre pays, du directeur juridique ou secrétaire général du CAC 40, de PME ou d'ETI au juriste au sein des TPE et start-up, l'AFJE sera un interlocuteur disponible et déterminé pour faire avancer la cause du droit dans notre pays et en Europe.

« Les juristes d'entreprise sont aussi, au quotidien de leurs fonctions, des garants de l'Etat de droit et nous sommes persuadés que notre nouveau ministre aura à cœur de représenter l'ensemble des acteurs de la filière juridique dans toute leur diversité afin de remettre le Droit au cœur de notre société et d'en faire un outil stratégique au service de la compétitivité des entreprises et de l'attractivité de la France », espère Marc Mossé, président de l'AFJE.

L'AFJE sera notamment attentif aux suites qui seront données au rapport du député Raphaël Gauvain portant sur les mesures nécessaires à la protection des entreprises françaises vis-à-vis des législations à portée extraterritoriale.

Pour Marc Mossé, il est essentiel que « la question de la protection des avis des juristes d'entreprise soit enfin réglée de façon constructive dans une perspective d'intérêt général, mano en la mano avec les avocats ».