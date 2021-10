« Safe Travel Challenge » : accompagner la reprise progressive du trafic aérien

A l'issu de leur partenariat, et avec le soutien de la région Île-de-France, le groupe Aéroports de Paris (ADP) et Choose Paris Region, l'agence de promotion et d'attractivité internationale de la région, ont lancé un appel à projet visant à identifier, qualifier et tester de nouvelles solutions permettant d'accompagner une reprise progressive du trafic aérien. L'objectif est également de redonner confiance aux passagers, tout au long de leur parcours de chez eux à l'aéroport, ainsi qu'aux professionnels exerçant sur ces plateformes.

Le déconfinement à venir implique de préparer la reprise économique qui s'annonce. ADP et Chose Paris Region ont décidé de s'appuyer sur le talent des startups et PME innovantes, françaises et internationales. « ​Cette crise nous oblige à repenser notre mode de vie, notre mobilité avec des garanties sanitaires pour les voyageurs et les salariés des aéroports. C'est avec type d'appel à projet que nous pouvons innover pour mettre en place le déconfinement », souligne Valérie Pécresse, Présidente de la région Ile-de-France.

Le numérique au service du sanitaire

Le partenariat est en recherche de nouvelles solutions qui s'appuieront sur le numérique et l'innovation afin de répondre au défi sanitaire que constituent les aéroports, principales portes d'entrées et de sorties du territoire national.

En outre, les technologies identifiées et les projets expérimentaux qui en découleront doivent bénéficier, au delà du seul domaine aéroportuaire, à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du transport.

« Nous devons faire face à cette pandémie tout en permettant une reprise progressive du trafic aérien, pour que les citoyens puissent reprendre en confiance le chemin des aéroports. Nous aurons besoin d'intelligence collective et de tous les talents de l'écosystème formé par les startups et PME innovantes. Grâce à ce partenariat, nous souhaitons accélérer des solutions qui testées à l'aéroport, maillon essentiel de la reprise touristique, pourront aussi être utiles au secteur, pour inventer ensemble le voyage de demain », indique Augustin de Romanet, Président-directeur général du Groupe ADP.

Modalités du concours

Pour sélectionner les startups et aux PME innovantes françaises et internationales candidates, le concours de l'appel à projet portera sur trois thématiques que sont la prévention, par le respect des gestes barrières ou encore le nettoyage des espaces intérieurs et extérieurs, la détection, en prévoyant des solutions pour les lieux recevant d'importants flux de personnes comme des technologies de détection individuelles rapides et enfin le développement de nouveaux services​ (surfaces à commande vocale, modes de paiement non tactiles, achats en ligne etc).

Les entreprises, qui peuvent candidates jusqu'au 20 mai prochain, devront présenter un produit déjà mâture pour permettre le déploiement rapide de leurs projets.

Avant la finale, qui se déroulera du 26 au 28 mai, le jury, constitué de représentants de compagnies aériennes, d'acteurs de la mobilité et du tourisme et de professionnels de santé, sélectionnera trois dossiers par thématique. Les deux les plus prometteurs seront rapidement testés et les prototypes co-financés par la région Ile-de-France et le Groupe ADP. Les entrepreneurs se verront également offrir l'accompagnement et l'expertise opérationnelle de ce dernier, ainsi qu'un soutien de Choose Paris Region dans leur développement en Ile-de-France. L'ensemble de l'appel à projet, dépôt des candidatures et finale, se déroulera par voie digitalisée.

« ​A travers cet appel à projet, nous souhaitons contribuer très concrètement à la relance de notre économie à travers de nouvelles solutions technologiques pour faciliter la mobilité des biens et des personnes​. », affirme Franck Margain, Président de Choose Paris Region.