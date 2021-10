« Rungis livré chez vous » : le site de vente en ligne de produits frais est ouvert

Le marché de Rungis ouvre son site de vente en ligne de produits frais « Rungis livré chez vous » à destination des particuliers, pour toute la durée du confinement. Dans un premier temps, le marché mobilisera huit camions de livraison, desservant Paris et la petite couronne, les mercredi et vendredi, pour des commandes d'au moins 50 euros.

Ce site permet aux producteurs agricoles franciliens, « qui se retrouvent avec de la marchandise sur les bras », de ne pas la perdre leurs productions tout en offrant aux consommateurs la possibilité d'acheter des fruits, légués et produits frais régionaux, alors même que la plupart des marchés ouverts de la région francilienne ont été fermés par décision gouvernementale.

Comme l'explique Alexandra Dublanche, vice-présidente de la région, « d'un côté, ça permet d'aider les producteurs touchés de plein fouet par l'épidémie et qui n'ont plus à qui vendre, comme les maraîchers. De l'autre, on répond à la demande des Franciliens en produits frais (..) Le tout, en utilisant la force logistique du marché de Rungis, qui tourne lui aussi au ralenti. ».

Halte au gaspillage ..

L'un des objectifs de cette plateforme est d'éviter le gaspillage alimentaire, en livrant en priorité les produits frais par Chronofresh, « le service de livraison rapide de produits frais de la Poste », comme l'indique Stéphane Layani, le président du marché, qui rappelle la nécessité de vendre « les tonnes de nourriture que délivre habituellement Rungis aux commerçants, restaurateurs, et éviter le gaspillage alimentaire ».

Les consommateurs pourront donc se faire livrer des « produits français, voire franciliens, en circuit court », d'un minimum d'achat de 50 euros, avec des frais de livraison qui dépendent de l'adresse de l'acheteur, sans toutefois dépasser 15 euros.

Et aux usurpateurs

L'idée de cette plateforme de vente en ligne a germé dans l'esprit des grossistes du marché contraints au chômage technique du fiat de la fermeture des restaurants et des cantines de collectivités. « Le marché a aussi travaillé avec la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse et les responsables de la chambre d'agriculture d'Ile-de-France, Arnaud Rousseau et Guillaume Lefort », ajoute Stéphane Layani.

Toutefois, ils ne sont pas les seuls à vouloir recourir aux livraisons à domicile. Conséquence, plusieurs sites se sont revendiqués du marché d'intérêt national (MIN) de Rungis pour proposer, frauduleusement, un service de livraisons à domicile. Une société allemande, Choco, a ainsi tenté de lancer son site de livraison sous le nom « Rungis », nom déposé et protégé par le droit de la propriété intellectuelle.

Note de la rédaction : Victime de son succès, le site www.rungislivrechezvous.frn'a plus de créneaux de livraison actuellement.