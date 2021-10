« Pas de région attractive sans réseaux intelligents »

Pourtant, alors que les nouvelles compétences Energie-climat des collectivités locales permettent d'accélérer les stratégies locales de déploiement des Smart Grids, le potentiel régional est insuffisamment exploité. La CCI Paris Ile-de-France propose donc de bâtir une politique volontariste pour faire décoller le marché francilien des Smart Grids.

L'Ile-de-France ne se classe qu'au 6e rang par habitant des régions métropolitaines pour les projets d'expérimentation de Smart Grids. « Les objectifs de la Région Île-de-France et de la Métropole du Grand Paris en matière de transition énergétique sont très ambitieux. Mais ils nécessiteraient, par exemple, de multiplier par 6 le rythme de rénovation thermique des bureaux. Dans ce contexte, les orientations de la région et de la métropole devraient prévoir des objectifs de développement des Smart Grids. Les objectifs de transition énergétique ne seront pas atteints sans une politique plus volontariste dans ce domaine. » souligne Didier Kling, président de la CCI Paris Ile-de-France.

Avec l'attribution ces dernières années de nouvelles compétences en matière d'énergie et de climat aux collectivités locales, elles disposent désormais d'outils pour les aider à mettre en oeuvre une politique de développement des Smart Grids afin d'atteindre les objectifs ambitieux qu'elles se sont fixés en matière de transition énergétique.

Pour soutenir à la fois l'offre et la demande de Smart Grids, la CCI Paris Ile-de-France propose:

- De construire un écosystème régional en vue de structurer l'offre de produits car de nombreux acteurs interviennent sur ce marché et leurs expertises restent éparpillées.

« Chaque acteur a une place historiquement bien définie dans la chaîne de valeur de sa filière (énergie, construction, TIC, électrotechnique, etc.) et craint de la perdre dans la chaîne qui va se créer avec les Smart Grids. Cette inquiétude est un frein à la coopération », explique Didier Kling.

Pour structurer et organiser cet écosystème de l'offre régionale de Smart Grids, la CCI Paris Ile-de-France propose de faciliter les conditions d'expérimentation pour les TPE/PME en accompagnant leurs projets et en améliorant l'accès aux plateformes d'expérimentation et aux données énergétiques ; de créer un pôle d'innovation et d'expérimentation pluridisciplinaire sur les Smart Grids, en s'appuyant sur les organismes et institutions existants, afin de favoriser le travail collaboratif ; de créer une « fédération » d'initiatives locales pour mettre en relation les acteurs de l'offre et de la demande, et leur permettre d'agir de manière coordonnée.

- de stimuler la demande de solutions de Smart Grids de la part des collectivités locales en s'appuyant sur leurs compétences, car les entreprises du secteur font face à un manque de visibilité sur les orientations, projets et actions des collectivités dans ce domaine.

La CCIR recommande de développer la formation pour combler le manque de connaissance des enjeux et technologies Smart Grids dans les collectivités ; d'améliorer la lisibilité et simplifier le système d'acteurs, qui est morcelé (3 échelons administratifs, 3 politiques énergie climat, 2 schémas directeurs, 5 syndicats) en mutualisant leurs actions à l'échelle la plus large possible afin de définir des scénarii d'évolution des réseaux d'énergie ; de rendre les projets des collectivités plus incitatifs pour les entreprises en encourageant les collectivités à garantir la place et le périmètre des Smart Grids dans les opérations d'urbanisme ; de mobiliser les certificats d'économie d'énergie pour financer les projets Smart Grids des collectivités.