« Manuel Valls serait-il le premier vrai homme politique européen ? »

La politique est de nos jours encore une matière foncièrement nationale. Certes, il y a le Parlement européen où sont élus au niveau européen des personnalité politiques nationales. Michèle Alliot-Marie, Jean Arthuis, José Bové, Rachida Dati, Jean-Marie Le Pen sont parmi les plus connus.

Mais le « vrai » politique, celui que l'on considère comme le ou la « nôtre » c'est encore aujourd'hui le ou la député que l'on élit dans nos circonscriptions, nos villes et nos villages.Il existe bien sûr les trois cercles que sont la politique nationale, l'européenne et l'internationale.

On entend tous les jours parler de Trump, Poutine, Xi Jinping, et de Macron, Merkel et May, et aussi de Shinzo Abe, Kim Jong-un et de Aung San Suu Kyi, mais cette politique-là est lointaine, étrangère et parfois étrange. On parle aussi beaucoup de Bruxelles, surtout en ce moment avec le Brexit et l'aide aux migrants. Cela nous touche un peu plus, mais pas vraiment, surtout quand certains politiques bravent l'étendard du populisme et du nationalisme et que l'on sent la fragilité de nos valeurs européennes.

Puis il y a la politique nationale, celle qui est en quelque sorte notre sport national, celle dont on discute à la télé, dans les salons, au PMU et au café. Cette politique-là est vraiment populaire et les Français en sont fiers, à juste titre.

Voici pourtant qu'un ancien Premier ministre français se présente pour être élu maire de Barcelone, en Espagne. C'est bien la première fois. Certes Manuel Valls est le candidat idéal pour cette situation puisqu'il est français et espagnol (et sa mère est suisse). Il connait bien les deux pays, les deux cultures et il parle français, espagnol et catalan. Il connait bien sûr aussi la politique.

Dans le panorama politique français et européen actuel une telle situation est quelque peu insolite. Alors que les Anglais sont empatouillés dans leur Brexit, que les Hongrois et les Italiens luttent contre l'immigration en se repliant sur eux-mêmes, voici un homme politique qui ose aller au-delà des frontières politiques, nationales, culturelles et linguistiques pour proposer une alternative nouvelle.

« Vérité en-deçà des Pyrénées, erreur au-delà » disait Pascal. Ce n'est peut-être pas vrai pour Manuel Valls qui espère bien démontrer que ce qu'il a réussi -ou du moins fait- en France pourra réussir, ou du moins se faire, aussi en Espagne. Il faut remarquer qu'au sud-est des Pyrénées, c'est-à-dire en Catalogne, il y a la difficulté accrue du mouvement séparatiste qui déchire la région sur les plans politique, économique, social et aussi familial.

Tandis que Puigdemont se tapi toujours dans le Lander allemand de Schleswig-Holstein en attendant son sort, Manuel Valls pourrait bien causer la surprise à Barcelone.



Chronique écrite par Eric Gardner de Béville, membre du Cercle Montesquieu, recruteur et juriste international à Madrid.