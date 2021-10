Made in 92 : inspirez-vous de la foudre d'entreprendre alto-séquanaise

En partenariat avec le Département des Hauts-de-Seine, Made in 92, organisé depuis cinq ans par la CCI Hauts-de-Seine et soutenu par de nombreux partenaires, valorise les entreprises.

Placée sous le thème de « la foudre d'entreprendre », cette Grande Soirée sera orchestrée par Frédéric Ferrer, spécialiste entrepreneuriat, Journaliste RMC Info Talk,qui nous guidera pour comprendre le déclic entrepreneurial

Les 19 finalistes sélectionnés défendront leur projet sous forme de pitchs devant un jury composé d'acteurs économiques du département et de grandes entreprises. Les internautes et le public pourront aussi participer à la sélection.

Dans l'esprit « Made in 92 », l'évènement sera ponctué d'animations et de « surprises » avec les interventions de Patrick Devedjian, président du Département des Hauts-de-Seine, de Patrick Ponthier, Président de la CCI Hauts-de-Seine, de Catherine Barba, figure emblématique de l'entrepreneuriat, de Sandra Legrand, co-fondatrice de YAPUKA.ORG, de Serge Trigano, ancien président du Club Med et de Marjolaine Grondin, fondatrice de Jam, chatbot messenger membre du Under 30 Forbes Club.

Ce rendez-vous incontournable est l'occasion de rejoindre la communauté entrepreneuriale des Hauts-de-Seine et de s'inspirer des start-up qui font la différence.

Rendez-vous le lundi 27 janvier 2020, à partir de 18h00 au Théâtre Amande Bejart, 16 Place de l'Hôtel de ville, 92600 Asnières-sur-Seine.