LPA-CGR avocats conseille Symrise dans le cadre des négociations exclusives avec EQT Oterra

Le groupe allemand Symrise a annoncé être entré en négociations exclusives avec la société du portefeuille EQT, Ch. Hansen Natural Colors A/S, désormais connue sous le nom d'OterraTM, à la suite de l'offre reçue pour le rachat des activités de colorants alimentaires naturels de Diana Food. La consultation des instances représentatives du personnel est en cours et la réalisation de cette opération interviendra notamment sous réserve de l'approbation des autorités de concurrence.

Symrise accueille favorablement cette offre de rachat car le Groupe souhaite recentrer le focus du segment Flavor & Nutrition, sur son expertise première en matière de goût, de nutrition et de santé dans les domaines de l'alimentation humaine et animale et les applications dites aqua feed.

OterraTM est un fournisseur de premier plan de colorants naturels. Basée au Danemark, OterraTM est une société du portefeuille EQT et s'engage à aider ses clients à accélérer la transition des colorants artificiels vers des colorants plus durables et naturels.

L'équipe franco-allemande de LPA-CGR qui a conseillé Symrise était dirigée par Michael Samol, associé, avec Thibault Willaume, counsel, Aude Cassaigne et Walter Organ, collaborateurs, sur les aspects de fusions et acquisitions ; Sandra Hundsdörfer, associée, et Marjorie Goislard, collaboratrice, sur les aspects droit social ; Silke Nadolni, associée, et Lanier Fleischmann-Caruso, collaborateur, sur les aspects immobiliers ; Frédérique Chaillou, associée, et Anne-Sophie Bretecher, collaboratrice, sur les aspects environnementaux ; et Mathieu Selva-Roudon, associé, sur les aspects fiscaux.

Sur les aspects antitrust, Symrise était conseillé par Niddam-Drouas Avocats, avec Marie de Drouas, associée.

OterraTM était conseillé par Accura Danemark, avec notamment les associés Tue Ravnholt Frandsen, Torben Norskov et Emilie Bruun (sur les aspects M&A) et Laurits S. Christensen sur les aspects antitrust, et par Weil Gotshal Paris, avec notamment l'associé Jean Beauchataud et Adina Mihaescu. MAJJ Avocats avec Julien Boucaud-Maitre est intervenu sur les aspects sociaux.