«Les professionnels de l'immobilier doivent apprendre à travailler avec leurs collègues étrangers»

Le Club a pour objectif d'aider les agences dans leur stratégie de développement avec l'étranger. Le lancement du World Property Business Club s'inscrit dans une logique d'ouverture à l'international prônée depuis plusieurs années par la Fnaim du Grand Paris à travers des contacts et des événements ouverts aux professionnels du monde entier. La Floride, ainsi que de la Catalogne, ont été cette année les deux régions pilotes avec lesquelles les professionnels franciliens ont noué des partenariats.

L'internationalisation, une opportunité pour les professionnels de l'immobilier

Tous les métiers évoluent, ceux de l'immobilier comme les autres : avec la digitalisation, la transaction immobilière doit maintenant s'ouvrir à la mondialisation des marchés. Comme le souligne Michel Platero, « la mondialisation est une évidence et constitue de plus en plus une opportunité pour nos différents marchés ».

Selon les chiffres de l'étude de l'Observatoire BNP Paribas International Buyers réalisée en partenariat avec les Notaires

de France, les acheteurs étrangers ont réalisé 61 339 transactions en 2017 (non-résidents 17 486 et 43 853 pour les résidents étrangers), en hausse de 15 % sur un an. Et 29 % d'entre eux ont investi en Ile-de-France en 2017.

L'attractivité de Paris et du Grand Paris, est un des moteurs essentiels de ce tournant vers l'internationalisation. Mais les Français qui cherchent un bien à l'étranger peuvent aussi passer par un professionnel situé en France en lien avec un professionnel dans le pays recherché.

Prendre le virage de l'internationalisation grâce au World Property Business Club

Pour autant, et notamment pour les petites et moyennes structures, le virage à l'international ne se décrète pas. « Bien conseiller ses clients français dans l'acquisition à l'étranger ne se limite pas à trouver un bien mais à assurer la réalisation de la transaction avec toute la sécurité juridique »,

déclare Michel Platero.

Les professionnels qui adhèrent au World Property Business Club bénéficient de l'accès à une plateforme d'échanges internationaux BtoB unique (PROXIO Connect) :

elle réunit près de 700 000 professionnels qui partagent leurs biens à vendre ou à louer à travers le monde. Ils pourront également se former régulièrement à des modules de e-learning sur les règles du partage d'affaires à l'international ainsi que sur les questions relatives à la fiscalité et à la législation en vigueur dans différents pays.

Enfin, dernier avantage important pour les clients vendeurs qui confient leurs biens : ils pourront les diffuser dans le monde entier grâce à un site BtoC dédié, www.worldproperties.com. Un atout majeur qui fait la différence quand il s'agit de choisir avec qui signer un mandat de vente.