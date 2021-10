Avec ce nouveau guide, le célèbre éditeur de cityguides et de guides de tourisme et de voyages depuis 30 ans, met en valeur la diversité et la richesse du patrimoine architectural, culturel et naturel de la Métropole du Grand Paris. Propice aux balades, son territoire couvre les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ainsi que quelques communes limitrophes de celui-ci, située en Essonne et dans le Val d'Oise. Riche d'un patrimoine architectural, culturel et naturel en grande partie connu du monde entier, il compte aussi de nombreuses pépites moins connues, et à ne pas manquer. L'espace dans son ensemble, coeur économique et démographique de la France, est en permanente évolution. S'il est communément compris que le terme de "métropole" ne couvre que des espaces urbains, celle du Grand Paris compte bien davantage et ne s'arrête pas ici : le guide vous permet également d'appréhender les territoires dans ses formes rurales, généralement aux confins de celui-ci.

Le guide contient plusieurs parcours couvrant la majeure partie des 131 communes de la Métropole du Grand Paris, du Bourget à Châtenay-Malabry en passant par Mandres-les-Roses, L'Ile-Saint-Denis et les différents quartiers de la capitale. Il existe des itinéraires pour toutes les envies, selon des formats plus ou moins longs, réalisables à vélo ou à pied. Les fleuves et rivières tels la Seine et la Marne sont les fils bleus de la grande partie de ces balades.

« Les plus belles balades de la Métropole du Grand Paris » est disponible en librairie et sur https://boutique.petitfute.com au prix de 9,45 €, ainsi qu'en version numérique, à 4,99 €.