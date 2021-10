« Le passeport vaccinal, d'un point de vue de santé publique, est un outil indispensable »

Affiches Parisiennes : Vous êtes directeur de l'Institut de cancérologie Sainte Catherine à Avignon et vous avez travaillé sur le sujet qui préoccupe actuellement beaucoup, suite à la Covid-19, le passeport vaccinal. Pouvez-vous nous parler de votre activité ?

Roland Sicard : Je prends en charge l'Institut du cancer Avignon de Provence, qui traite tous les ans 3 000 patients de cette partie de la Provence-Alpes-Côte-d'Azur qui sont touchés par le cancer. Parallèlement à cette activité de direction générale de l'établissement, je conduis des travaux de recherche sur les solutions numériques qui visent à sécuriser le traitement et le parcours des patients, notamment sur la solution THErapy Smart System (Thess) portée par la société La Valériane. C'est une solution connectée pour le suivi des patients et la délivrance sécurisée des médicaments.

A.-P. : Justement, comment cela se passe actuellement, avec la Covid-19, pour la vaccination des personnes qui sont malades du cancer ?

R. S. : On a fait partie de ceux qui ont, dès le mois de décembre, demandé à ce que les patients qui sont traités pour un cancer, qui ont une fragilité par rapport au virus du fait des traitements, ce qu'on appelle les immunodéprimés, puissent accéder rapidement à la vaccination. On a été entendus puisqu'en fonction du critère d'âge mais aussi de la maladie, ils peuvent accéder au vaccin, et au niveau de notre établissement, on fait une cinquantaine de vaccinations tous les jours pour couvrir le plus tôt possible ces patients par le vaccin. Parallèlement, étant donné qu'il s'agit de patients particulièrement fragiles et pour lequels la façon dont le vaccin va fonctionner et être un succès est aussi très important, nous conduisons actuellement une étude de suivi post-vaccinal via l'application Thess pour suivre les patients vaccinés que nous vaccinons pour voir combien de temps ils vont garder leur immunité, vérifier qu'il n'y ait pas d'effets secondaires et qu'ils soient en parfaite sécurité par rapport à la Covid, dans l'immédiat et dans la durée.

A.-P. : Reste-t-il des patients qui ne sont pas encore vaccinés et pour quelle raison ? Est-ce que les vaccins manquent ou vous en avez suffisamment pour tout le monde ?

R. S. : Aujourd'hui, non, on n'a pas vacciné tout le monde, on a 3 000 patients en suivi actif de traitement, on en vaccine 50 par jour donc il nous faudra encore quelques mois pour arriver à couvrir tout le monde. Certains peuvent aussi accéder au vaccin en ville ou via leur médecin généraliste mais je pense qu'on aura définitivement couvert tous nos patients à la fin du mois d'avril, mais pas avant.

A.-P. : Avez-vous réfléchi à ce passeport vaccinal dont on parle beaucoup, pensez-vous que c'est d'actualité puisque lorsque l'on aura vacciné en masse il pourrait peut-être nous permettre de voyager, de nous déplacer ?

R. S. : Avec ce passeport vaccinal, se posent des questions éthiques puisque tant que tout le monde n'a pas accès au vaccin, priver de droits des personnes qui n'auraient pas pu y accéder par rapport à celles qui y auraient eu accès, éthiquement, ça peut choquer, c'est compréhensible. Maintenant, si je regarde le passeport vaccinal d'un point de vue de santé publique, c'est un outil qui va être indispensable. Pour nous, tout d'abord, parce que lorsqu'on prend en charge un patient, on a besoin de savoir quand il a été vacciné ou où il en est de sa vaccination. Ce statut vaccinal va changer dans le temps et il est fort probable que on aura des rappels de vaccin à faire. Pour certaines personnes ce sera au bout de 3 mois, pour d'autres au bout de six mois, d'un an, donc il y a déjà une première utilité préclinique du passeport vaccinal, c'est-à-dire connaître immédiatement quand on prend en charge un patient où il en est dans son statut vaccinal. Le deuxième aspect, c'est aussi pour protéger la personne et qu'elle protège aussi les autres. Les études cliniques montrent bien que quelqu'un qui est vacciné ne va plus être porteur du virus ou très faiblement porteur, donc plus contaminant et en même temps, il est protégé. Pour protéger les autres, quand on prend un avion, aujourd'hui le seul moyen, c'est de faire un test PCR qui n'est pas 100 % fiable. Il vaudra mieux qu'on laisse monter dans un avion quelqu'un qui a bien été vacciné pour qu'il puisse de par lui-même protéger l'ensemble des autres passagers qui eux-mêmes ont été vaccinés. De même que pour aller à la crèche, on demande à un enfant d'avoir le vaccin contre la rougeole, je pense que pour la Covid, on devra faire la même chose pour accéder à tout lieu public ou tout lieu où on sera en confinement avec d'autres personnes.

A.-P. : Actuellement, on parle beaucoup de différentes marques de vaccin et on a quelques doutes sur le vaccin AstraZeneca. Va-t-on continuer à vacciner avec ce vaccin ? Avez-vous vacciné vos patients avec celui-ci ?

R. S. : Ce que doit suivre la communauté médicale ce sont les études en temps réel et jusqu'à présent, que ce soit pour le vaccin AstraZeneca, Pfizer ou tous les vaccins qui ont reçu l'autorisation de mise sur le marché, elles sont positives. Les effets indésirables qui ont été notés sont à l'étude et pour ce qui s'est passé dans l'actualité qu'on a pu entendre dans des pays européens qui s'inquiètent sur trois cas extrêmes, il faut laisser le temps à l'enquête se faire. Pour l'instant, en l'état des études qui ont été publiées, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur les vaccins autorisés. Si on doit être rassuré, il y a des millions de personnes qui ont été vaccinées avec cela et globalement, tout s'est bien passé.

A.-P. : Donc aujourd'hui, si on est vacciné avec un AstraZeneca, on est aussi bien protégé qu'avec le vaccin Pfizer ?

R. S. : Oui, les études post-vaccinales ont montré que la couverture AstraZeneca était bien meilleure ce que les premiers essais cliniques laissaient entendre et voir aussi bonne que Pfizer. C'est plutôt une très bonne nouvelle.

A.-P. : Quelles seraient les options, au niveau logistique, que l'on pourrait entreprendre pour vacciner plus rapidement ?

R. S. : Dans l'hypothèse où on ne manque pas de vaccins, je pense que tous les moyens pour permettre à la population d'accéder rapidement à la vaccination devraient être mobilisés : les pompiers, les communes, les pharmaciens, les médecins, pourquoi pas les biologistes et les infirmières libérale. Je pense que toute la communauté de santé devrait pouvoir être mobilisée pour donner un coup d'accélérateur sur la vaccination parce que c'est là le premier enjeu de santé publique aujourd'hui.

A.-P. : Pensez-vous que l'on pourra rapidement fabriquer des vaccins en France ? Aujourd'hui, nous sommes obligés de produire des vaccins d'autres laboratoires...

R. S. : Aujourd'hui, la pharmacie ou du moins la création de nouveaux médicaments, est mondiale, internationale et plus du tout nationale. Après, c'est là où se situent les industriels de préparation des médicaments ou du vaccin. Nous avons quand même une industrie de laboratoires pharmaceutiques en France et on peut espérer que l'on aura quelques laboratoires qui seront sollicités pour la fabrication de vaccins ou participeront à des composants qui rentrent dans le vaccin. Mais un vaccin national fabriqué nationalement, je ne pense pas que ça existe aujourd'hui avec la mondialisation qu'a connue l'industrie pharmaceutique.

A.-P. : Aujourd'hui, les retards de fabrication de vaccins, nous amenent à penser que l'on ne sera peut-être même pas vacciné cette année…

R. S. : Je serais plutôt optimiste, la bonne nouvelle c'est que l'on voit arriver un nouveau vaccin tous les deux mois, un nouveau vient s'ajouter à la liste ce mois-ci pour le mois d'avril donc, j'espère qu'à partir du deuxième semestre, on n'aura plus ce problème de manque de vaccin et que l'on pourra offrir à toute personne qui le souhaitera la possibilité à moins de 15 jours de se faire vacciner. Donc, je fais plutôt partie des optimistes qui laissent entendre que le plus dur est derrière nous, qu'on a encore trois mois d'efforts, et que, dès juillet, on pourrait arriver à une couverture satisfaisante de la population en vaccination. n