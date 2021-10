« Le Camembert va-t-il céder à la pression américaine ? »

Le Camembert bien français tient sa renommée à ses caractéristiques propres mais aussi à la légende. En effet, sa saveur inimitable, son coulant onctueux et sa croûte fleurie en font un délice tout de suite reconnaissable sur n'importe quel plateau de fromages. S'il a été parfaitement affiné en cave et est servi à la température idéale, il « coulera » tout seul jusque dans votre assiette.

Mais il y a aussi les légendes du Camembert, celle qui attribue au prêtre alençonnais Charles-Jean Bonvous d'avoir donné le secret de fabrication en échange de protection contre la guillotine, celle de l'engouement des “touristes” des stations balnéaires normandes à la mode au XIXe siècle, et celle de l'enchantement de l'Empereur Napoléon III qui servi le Camembert au Palais des Tuileries avant sa destruction en 1871.

Il n'y aurait toutefois pas de relation – et donc point de légende – entre le fromage Camembert et le sapeur Camember, haut personnage de la bande dessinée française de cette même fin du XIXe, dont l'écriture est légèrement différente.

Il n'est cependant pas exclu de penser que le nom du Sapeur Camember crée par Christophe, Marie-Louis-Georges Colomb (1856-1945) de son vrai nom et précurseur de la BD française, ait un lien avec celui du fromage puisque le personnage du Sapeur Camember fut inspiré du sapeur Gruyer crée par l'illustrateur, écrivain et poète français Eugène Le Mouël (1859-1934). Il y a autant de différence entre Gruyer et Gruyère qu'entre Camember et Camembert…

La FDA américaine interdit les fromages non-pasteurisés

La redoutable et redoutée Food and Drug Administration (FDA) est connue pour la rigueur et la sévérité de ses contrôles. Voici presque 100 ans que la FDA a publié, en 1923, sa première Standard Milk Ordinance - connue aujourd'hui sous le nom de Pasteurized Milk Ordinance ou PMO- destinée à influencer les états fédérés de légiférer localement pour interdire la vente de lait et produits laitiers non-pasteurisés.

La FDA ne peut interdire que la vente interétatique desdits produits, ce qu'elle a fait officiellement dans les années 1960 et continue de faire aujourd'hui. De nombreux états fédérés refusaient et refusent d'interdire, et à ce jour seule une minorité de 22 des 50 Etats prohibe cette vente. En théorie donc, un “camembert” local pourrait être vendu dans les états fédérés qui l'autorise. Toutefois, la FDA interdit l'importation du Camembert français aux USA.

C'est bien le comble que ce soit le mondialement célèbre chimiste français Louis Pasteur, père de la pasteurisation, qui soit « à l'origine » de l'interdiction de la vente du Camembert aux USA alors que bien sûr le Camembert au lait cru -et donc non pasteurisé- est vendu partout en France et dans l'Union Européenne sans risque ni atteinte à la santé des consommateurs. Ce n'est sans doute pas le Président Donald Trump, avec son penchant pour restreindre le commerce international, qui va favoriser l'assouplissement de la règlementation anti-Camembert américaine.

La France envisage de changer la fabrication traditionnelle du Camembert

Selon la formule du Sénateur américain James E. Watson (1864-1948) « if you can't beat them, join them » (si vous ne pouvez les battre, rejoignez-les), il semblerait qu'en France un mouvement naissant soit favorable à modifier le cahier des charges du Camembert pour en permettre une fabrication à deux étages, un “Camembert de Normandie AOC” au lait pasteurisé et un “véritable Camembert de Normandie” au lait cru et moulé à la louche.

Au-delà de savoir si le Camembert pasteurisé sera de moindre qualité que le vrai Camembert, ou de savoir si les Goliaths de la Grande Distribution, fournisseurs et distributeurs confondus, favorables à la pasteurisation, veulent éliminer les petits fabricants artisanaux des véritables et authentiques Camemberts, il y a peu de doute que ces mêmes Goliaths ont le regard tourné vers le marché américain où les ventes de Camembert seraient enfin possibles.

Inutile désormais de vouloir changer la législation américaine pour protéger la tradition française du seul vrai Camembert au lait cru, les Français changeraient eux-mêmes la formule secrète de la potion magique du petit village normand de Camembert.