« L'odyssée de la transmission » : la transmission de la connaissance en pleine mutation

Paru le 25 juin dernier aux éditions Gereso, l'ouvrage de Jean Grimaldi d'Esdra, intitulé « L'oysée de la transmission : apprendre, transmettre, se construire », décrypte les nouvelles techniques d'apprentissage, qui ont bouleversé tant l'éducation que la formation dans son exercice traditionnel.

La transmission des connaissances n'a cessé d'évoluer au cours des années et des siècles. Aujourd'hui, via le numérique, les classes virtuelles, les MOOC ou encore les webinaires permettent d'apprendre partout, ce que l'on veut et ou l'on veut.

Dès lors, comment savoir qui apprend quoi, comment et par qui ?

Cet ouvrage est une invitation à prendre acte des nouveaux modes de partage de la connaissance et d'actualiser les techniques et pratiques utilisés par ceux qui sont amenés à « enseigner ». Qu'ils soient formateurs, éducateurs, transmetteurs de savoir ou encore parents, ils ont besoin de clés pour adapter leur mode de transmission et conserver un discours audible et compréhensible du public. Plus que de clés, ce sont aussi de valeurs, tournées vers l'humain, qu'ils doivent user pour atteindre ce but.

L'auteur

Ancien salarié du groupe Michelin, et notamment au poste de DRH, Jean Grimaldi d'Esdra a exercé de nombreuses responsabilités au cours de sa carrière. Il est dirigeant, depuis plus de dix ans, de la société de conseil en management, Formadi, directeur de la revue de veille et de prospective Le Radar des Responsables et directeur de Programme executive, EDHEC Paris, Cycle pour dirigeants.