« J'aime mes commerces à domicile » : la livraison et la vente à emporter près de chez vous

Face à la crise et pour continuer de servir leur clients pendant le confinement, les commerçants de proximité ont dû modifier leurs pratiques et se sont notamment orientés vers les livraisons à domicile, les ventes à emporter ou encore le drive. La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Paris Ile-de-France, soutien quotidien des entreprises, a alors mis en place le dispositif rapide et gratuit « Mes commerces à domicile », en partenariat avec les villes.

Ce dernier référence et informe sur les commerçants en capacité de livrer et d'assurer la vente à emporter dans chaque commune partenaire. Cet outil soutient les commerces particulièrement touchés par les restrictions d'activité et répond au désir des familles de se tourner vers la livraison à domicile pour limiter les risques liés à leurs déplacements.

Carte interactive des commerces partenaires

La CCI Paris Ile-de-France a donc créé une carte interactive qui permet aux consommateurs, en seulement quelques clics, d'identifier un commerce adhérent au dispositif et ainsi de limiter ses déplacements et de faire la queue dans celui-ci, pour la sécurité de tous.

Plus d'une centaine de villes ont déjà adhéré à ce dispositif depuis son lancement, qui doit perdurer au-delà de la phase de déconfinement. Pour cela, la Chambre poursuit son déploiement auprès des communes du territoire francilien afin d'atteindre un maximum de commerçants et de consommateurs. Outre l'affichage des listes de commerçants concernés sur les sites des mairies partenaires, ces derniers ont à leur disposition des affiches «Mes commerces à domicile» permettant aux consommateurs, en scannant un QR code, de connaître le détail des modalités de livraison ou de vente à emporter ainsi que les coordonnées de contact.

Ce site de référencement géolocalisé, accessible par simple inscription, gratuitement et instantanément, s'ajoute aux nombreux programmes déployés par la CCI Paris Ile-de-France pour accompagner les commerces dans leurs démarches de digitalisation et de développement.

Pour s'inscrire : https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/j-aime-mes-commerces-a-domicile-adhesion-commercants