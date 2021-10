« J'aime mes commerces à domicile »

Grâce à cette initiative des CCI franciliennes, partie d'une expérience déployée par la CCI du Val-de-Marne, il sera possible de recenser les commerçants en capacité de vendre des produits « à emporter » et/ou souhaitant livrer à domicile et d'afficher la liste de ces commerçants sur le site des mairies. Les CCI d'Ile-de-France fourniront les outils d'information (bannières, formulaire d'inscription, affiches) aux villes partenaires et prendront contact avec leurs commerçants. Villes et CCI mèneront ensemble des actions de communication pour valoriser le commerce local -qui, malgré le confinement, continue à répondre aux demandes des clients-, et l'action de la commune vis à vis de ses administrés.

Plus d'informations sur www.cci-paris-idf.fr