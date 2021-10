Forte mobilisation ce dimanche des riverains et politiques contre le projet Emerige

Ce dimanche 17 novembre, ce sont plus de 250 riverains de la rue de Picpus qui sont venus dire #NonAuBétonPourUnJardin contre le projet Emerige de bétonisation et d'ultra-densification de ce quartier déjà en pleine mutation par l'arrivée prochaine de 23000 nouveaux usagers de la Sorbonne-Nouvelle. De très nombreux politiques de tous horizons dont Laetitia Avia, députée de la 8e circonscription de Paris, Ophélie Rota, Fabrice Moulin conseillers municipaux LaREM ainsi que des élus EELV, Modem et LR de la Mairie du 12e arrondissement étaient présents afin de dénoncer un projet ubuesque tant pour l'écologie urbaine que pour la démocratie locale. Plusieurs associations locales de quartier (Netter-Debergue, Bercy-Charenton,...) ont participé à cette mobilisation qui a mis en lumière un très large consensus contre le projet Emerige, l'impératif d'une véritable démocratie participative, l'inadaptation du Plan Local d'Urbanisme actuel et le besoin pour le quartier de #Picpus d'espaces verts en lieu et place du garage Renault actuel.

Le consensus démocratique contre ce projet initialement soutenu par la Mairie du 12ème doit inviter Madame la Maire Anne Hidalgo à immédiatement s'exprimer publiquement pour acter du refus de la demande de permis de construire d'Emerige, un projet si éloigné des impératifs de l'Urgence Climatique pourtant proclamée solennellement par le Conseil de Paris en juillet 2019.

Dès lors pourra s'ouvrir sereinement une nouvelle phase d'écoute des riverains et futurs usagers du quartier pour l'élaboration d'un projet alternatif de végétalisation de la rue de Picpus, dans le cadre d'un PLU adapté aux nouveaux enjeux d'urbanisme de la capitale.