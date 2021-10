« Créatrices d'Avenir » : Marlène Schiappa, marraine de l'édition 2020

Pour sa 10e édition, le programme d'accompagnement dédié aux femmes entrepreneures d'Ile-de-France « Créatrices d'Avenir », dont l'appel à candidatures qui débuté le 1er juin dernier se clôturera le 30 septembre 2020, aura pour marraine Marlène Schiappa. L'engagement de la secrétaire d'Etat chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations auprès de « Créatrices d'Avenir » est une preuve de la reconnaissance de son action menée depuis dix ans et du soutien de la Ministre à l'entrepreneuriat des femmes, en particulier dans le contexte économique difficile liée à l'épidémie de Covid-19, qui a eu pour effet de décupler les difficultés et les incertitudes des femmes entrepreneures.

« Ce soutien renforce notre volonté de continuer à agir en faveur de l'entrepreneuriat des femmes. Le nombre de femmes entrepreneures peine à dépasser les 40 % avec une sous-représentation encore trop importante dans certains secteurs. Notre implication garde donc tout son sens et nous remercions chaleureusement la Ministre pour son engagement à nos côtés », a expliqué Loïc Dupont, président d'Initiative Ile-de-France.

Accompagnement unique pour toutes les candidates

Le programme « Créatrices d'Avenir » est organisé par Initiative Ile-de-France, premier réseau associatif francilien d'accompagnement, de financement et d'hébergement des femmes et des hommes qui entreprennent. Créatrices d'Avenir se veut être une véritable aide pour toutes les dirigeantes d'entreprises de la région qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale.Toutes les femmes qui candidatent bénéficient du soutien et de l'accompagnement du réseau Initiative Ile-de-France pendant six mois entre le lancement de l'appel à candidatures et la cérémonie de remise des trophées, récompense des parcours et projets les plus inspirants.

Au travers de ce parcours d'accompagnement unique, les candidates bénéficient de réunions d'information, d'expertise de projet, d'une mise en réseau et d'un accompagnement au financement.

Six créatrices seront sélectionnées par un jury et auront la chance d'obtenir 60 000 euros de dotation globale, dont la moitié en accompagnement ou en nature délivrés par les partenaires du programme et l'autre moitié en numéraire.

Candidatures

Peut candidater toute femme ayant créé ou repris une entreprise dont le siège social est situé en Ile-de-France, dont au moins 50 % des parts (des voix pour les associations) sont détenues par une ou plusieurs femmes, et dont la dirigeante est une femme mais également dont les statuts ont été déposés ou la demande d'immatriculation a été réalisée avant le 30 septembre 2020, et dont le projet s'inscrit dans au moins une des catégories de trophée du concours.

Les candidatures s'effectuent sur le site www.creatricesdavenir.com