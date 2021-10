« Créatrices d'Avenir » : découvrez les 6 lauréates de sa 10e édition

Choisies parmi 15 finalistes, sélectionnées sur plus de 450 candidatures reçues, les six créatrices récompensées se sont vues remettre un trophée et des dotations financières et d'accompagnement lors de la grande cérémonie de clôture réalisée, en raison de la crise sanitaire, à huit clos et diffusée en direct sur internet le 17 décembre dernier. « Voilà 10 ans qu'Initiative Ile-de-France est fier de dévoiler les lauréates de son programme « Créatrices d'Avenir » et ainsi de récompenser ces femmes brillantes et courageuses qui se sont engagées sur la voie de l'entrepreneuriat. Les candidatures reçues lors de cette 10e édition ne dérogent pas à la règle et sont d'une grande variété et d'une grande qualité. Le palmarès des finalistes puis des lauréates distinguées présente ainsi de beaux projets mêlant engagement, responsabilité environnemental, vision sociétale, originalité et ambition. C'est pourquoi, nous sommes ravis d'intégrer ces nouvelles créatrices à notre grande famille et honorés de pouvoir les compter parmi nos ambassadrices », se félicite Loïc Dupont, président d'Initiative Ile-de-France.

Trophées « Créatrice d'Avenir 2020 » et « Entreprise Responsable »

Ces deux Trophées ont été décernés à Anna Ketsia Plesel, pour Ma Petite Maison Verte (Massy, 91). Le Trophée « Créatrice d'Avenir » 2020, récompensant la lauréate la plus inspirante, récompense la lauréate pour son entreprise Ma Petite Maison Verte qui bâti de petits habitats écologiques, autonomes en énergies et socialement responsables construits avec des matériaux écologiques (issus de recyclage et recyclables). Celle-ci a dernièrement été choisie par la ville d'Evry pour livrer un village étudiant avec leur expertise de construction écologique et sociale. Anna Ketsia Plesel a par ailleurs remporté le Trophée « Entreprise responsable », récompensant une femme ayant créé une structure conciliant activité économique et responsabilité sociale et environnementale.

Trophée du « Public »

Le Trophée « Prix du Public », qui récompense le projet finaliste ayant obtenu le plus grand nombre de votes sur les réseaux sociaux, soit 10 000 cette année, a été décerné à Safae Darbane pour Safae Bio (Sannois, 95), une solution mobile à vocation zéro déchet qui propose plus de 100 références de produits bios en vrac et qui peut être déplacée sur les marchés, à l'intérieur des halles alimentaires. Safae Bio noue également des partenariats avec des associations pour organiser des événements dans les quartiers et sensibiliser ces populations au “manger-mieux”.

Trophée « Audace »

Ce Trophée a été décernée à Anne-Laure Durand et sa Ferme la Chabouillerie (La Haute Maison, 77) pour avoir créé une entreprise dans un secteur non-traditionnellement féminin. Agricultrice qui gère seule la ferme familiale de 140 hectares où elle produit blé, orge, maïs, pois, soja et lin, Anne-Laure Durand fait évoluer son système de production en se tournant vers l'agriculture de conservation des sols pour rendre davantage à la terre qui l'a fait vivre.

Trophée « Savoir-faire »

Le Trophée « Savoir-faire », récompensant une femme ayant créé une structure mettant à l'honneur une technique de fabrication spécifique, a été décerné à Sophie Fourmaux pour Sophie Fourmaux (Voisins-le-Bretonneux, 78), créatrice et rénovatrice d'abat-jour, d'objets de décoration (appliques et décorations murales, bougies, textiles, fleurs séchées...) et de bijoux.

Trophée « Innovation »

Maud Payan a, quant à elle, reçu le Trophée « Innovation » pour sa structure Tarmac Technologie, (Aulnay-sous-Bois, 93), inscrite dans une démarche innovante, qui développe une plateforme destinée à tous les acteurs des opérations aériennes (compagnies aériennes, sous-traitants et aéroports) afin qu'ils puissent monitorer les opérations au sol, communiquer et échanger des informations en temps réel.

Trophée « Quartier »

Enfin, le Trophée « Quartier », récompensant une femme issue d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ayant créé une entreprise, a été décerné à Audrey Tshiosha pour Kaja Food, une marque proposant une gamme de produits apéritifs surgelés d'inspiration africaine et de fabrication artisanale se présentant comme pionnière du snacking africain. n