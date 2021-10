« Construire et conduire un projet entrepreneurial », la nouvelle formation certifiante de BGE PaRIF

BGE PaRIF lance une nouvelle formation certifiante ouverte aux créateurs et repreneurs d'entreprise, afin de maîtriser les compétences entrepreneuriales essentielles au développement de tout projet. Répertoriée à l'inventaire de la Commission nationale de la certification professionnelle, la formation de BGE PaRIF est dispensée à un tarif de 1 900 euros, finançable par le CPF et Pôle Emploi, entre autres fonds de formation. Les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session qui se déroulera du 19 octobre au 16 décembre 2020.

Piloté par un formateur expert alternant cours théoriques et ateliers pratiques, le programme est composé de six modules d'un total de 95 heures de formation réparties en demi-journées et qui proposent un parcours complet allant de l'évaluation de la faisabilité de l'idée à la constitution du projet d'entreprise, en passant par l'étude de marché, la stratégie commerciale, la communication et la gestion financière, juridique, fiscale et sociale.

« Nous avons voulu construire un programme enrichissant à tout point de vue. Grâce à cette nouvelle formation, les entrepreneurs en herbe auront l'occasion de structurer leur idée, de la confronter à la réalité du marché et de maîtriser les outils essentiels pour la développer. Ils auront ainsi acquis une méthodologie et une posture entrepreneuriales aussi bien indispensables pour entreprendre que pour répondre aux sollicitations sur le marché de l'emploi », explique Danielle Desguées, fondatrice et DG de BGE PaRIF.

Près de 30 modules pour apprendre à entreprendre

Outre le domaine même de leur activité, les entrepreneurs et les dirigeants de TPE doivent maîtriser de nombreuses compétences. Pourtant, ce corps de métier souffre d'un véritable déficit de formation. En effet, selon une enquête de la Fédération de la formation professionnelle réalisée en 2017 par le Cabinet Roland Berger, 85 % des travailleurs non-salariés ne se forment pas.

Pour y remédier, l'Ecole de l'Entrepreneuriat de BGE PaRIF propose un large choix de formations dans les domaines indispensables à l'entrepreneur d'aujourd'hui : business plan, communication & digital, stratégie commerciale & marketing, comptabilité et gestion financière, juridique, ressources humaines et management ainsi que développement personnel.

Grâce à un catalogue d'une trentaine de modules avec une offre évolutive adaptée à l'actualité, les entrepreneurs pourront construire un parcours sur mesure en fonction de leurs besoins. Animées par une équipe pédagogique composée d'une quarantaine de professionnels experts de la création d'entreprise, les formations BGE PaRIF s'appuient sur un socle solide de compétences théoriques, techniques et d'expérimentations pratiques. Elles s'adressent à tous : salariés, indépendants, dirigeants d'entreprise, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, et peuvent faire l'objet d'un financement